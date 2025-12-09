В Одесі планують скасувати плату за проїзд у транспорті, але не для всіх: деталі ініціативи
В Одесі розглядають можливість запровадження безкоштовного проїзду для учнів у міському електротранспорті. Ініціативу анонсував голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак 9 грудня.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Сергія Лисака у Telegram.
Як працюватиме ініціатива
За словами Лисака, для бюджету витрати будуть незначні, але для батьків така підтримка може стати суттєвою. Безкоштовний проїзд передбачається для учнів за наявності учнівського квитка у всіх видах електротранспорту - трамваях і тролейбусах.
Скільки зараз коштує проїзд
На сьогодні разовий квиток у міському транспорті Одеси коштує 15 гривень. Запровадження безкоштовного проїзду для школярів дозволить значно економити родинам на щоденних поїздках дітей до школи.
Що далі
Лисак доручив міським структурам підготувати конкретні пропозиції щодо організації ініціативи, після чого міська влада ухвалить остаточне рішення.
Для учнів проїзд у громадському транспорті Одеси може стати безкоштовним (скриншот)
