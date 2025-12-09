ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В Одессе планируют отменить плату за проезд в транспорте, но не для всех: детали инициативы

Одесса, Вторник 09 декабря 2025 16:53
UA EN RU
В Одессе планируют отменить плату за проезд в транспорте, но не для всех: детали инициативы Проезд для школьников хотят сделать бесплатным (фото: omr.gov.ua)
Автор: Василина Копытко

В Одессе рассматривают возможность введения бесплатного проезда для учеников в городском электротранспорте. Инициативу анонсировал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак 9 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сергея Лысака в Telegram.

Как будет работать инициатива

По словам Лысака, для бюджета расходы будут незначительны, но для родителей такая поддержка может стать существенной. Бесплатный проезд предполагается для учеников при наличии ученического билета во всех видах электротранспорта - трамваях и троллейбусах.

Сколько сейчас стоит проезд

На сегодня разовый билет в городском транспорте Одессы стоит 15 гривен. Введение бесплатного проезда для школьников позволит значительно экономить семьям на ежедневных поездках детей в школу.

Что дальше

Лысак поручил городским структурам подготовить конкретные предложения по организации инициативы, после чего городские власти примут окончательное решение.

В Одессе планируют отменить плату за проезд в транспорте, но не для всех: детали инициативыДля учеников проезд в общественном транспорте Одессы может стать бесплатным (скриншот)

Читайте также о том, что начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак рассказал, что получает много обращений от местных жителей относительно "двойных платежек" за коммунальные услуги. Местные власти взялись за решение этого вопроса.

Ранее мы писали о том, какие категории граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Тролейбус
Новости
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте