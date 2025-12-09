В Одессе планируют отменить плату за проезд в транспорте, но не для всех: детали инициативы

В Одессе рассматривают возможность введения бесплатного проезда для учеников в городском электротранспорте. Инициативу анонсировал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак 9 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сергея Лысака в Telegram .

Как будет работать инициатива

По словам Лысака, для бюджета расходы будут незначительны, но для родителей такая поддержка может стать существенной. Бесплатный проезд предполагается для учеников при наличии ученического билета во всех видах электротранспорта - трамваях и троллейбусах.

Сколько сейчас стоит проезд

На сегодня разовый билет в городском транспорте Одессы стоит 15 гривен. Введение бесплатного проезда для школьников позволит значительно экономить семьям на ежедневных поездках детей в школу.

Что дальше

Лысак поручил городским структурам подготовить конкретные предложения по организации инициативы, после чего городские власти примут окончательное решение.

Для учеников проезд в общественном транспорте Одессы может стать бесплатным (скриншот)