Головна » Життя » Суспільство

Мешканці Одеси отримують "подвійні платіжки" за комуналку: що про це відомо

Вівторок 09 грудня 2025 12:44
Мешканці Одеси отримують "подвійні платіжки" за комуналку: що про це відомо Мешканці Одеси скаржаться на "подвійні платіжки" за комунальні послуги (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що отримує багато звернень від місцевих мешканців щодо "подвійних платіжок" за комунальні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника Одеської МВА у Facebook.

Що відомо про "подвійні платіжки" в Одесі

Лисак розповів, що сьогодні було проведено чергову апаратну нараду. За її результатами він повідомив, що отримує багато звернень від громадян щодо подвійної оплати за комунальні послуги - "подвійні платіжки".

"Передав матеріали керівнику профільного департаменту", - повідомив посадовець.

Він наголосив, що люди не повинні платити двічі через суперечності між комунальними та приватними структурами.

"Окреме моє прохання - прибрати з системи зайвих посередників, через яких одесити повинні платити якісь незрозумілі відсотки при оплаті комунальних послуг", - додав начальник Одеської міської військової адміністрації.

Мешканці Одеси отримують &quot;подвійні платіжки&quot; за комуналку: що про це відомоСергій Лисак під час наради (фото: facebook.com/Сергій Лисак)

Про що ще йшлося на апаратній нараді

Лисак поділився, що під час наради в.о. міського голови Ігор Коваль представив нового керівника Пересипськоі районної адміністрації Юрія Кущенка.

Крім того, присутні на нараді особи обговорили:

  • бюджет (оскільки рік добігає кінця, але деякі структурні підрозділи демонструють незадовільні результати);
  • фінансову дисципліну (минулого тижня місто повністю закрило обтяжуючий кредит та відсотки, які були взяті міською радою у вересні);
  • стратегію розвитку на 2026 рік (оскільки місто має розвиватися системно й відповідально);
  • пункти незламності (адже українці увійшли до важкої зими й вони повинні бути готові на 100%);
  • оповіщення (за тиждень було додано вісім нових точок оповіщення по місту);
  • освіту (оскільки в місті розпочинається оптимізація закладів освіти, а в Лисака є "серйозні питання щодо харчування у школах").

Мешканці Одеси отримують &quot;подвійні платіжки&quot; за комуналку: що про це відомоМешканці Одеси отримують &quot;подвійні платіжки&quot; за комуналку: що про це відомоПублікація Лисака (скриншот: facebook.com/Сергій Лисак)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи зросте тариф на опалення в Києві та як формують платіжки.

Крім того, ми пояснювали, які тарифи на комуналку в Україні в цілому та як під час війни діє мораторій на підвищення частини комунальних тарифів.

Читайте також, хто в Україні може платити за комуналку менше (повний список пільг та як їх отримати).

