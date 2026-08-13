В Одесі планують підняти ціни на воду: скільки коштуватиме кубометр

В Одесі можуть підняти тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Відповідний проєкт рішення підтримав виконавчий комітет Одеської міської ради.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.
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Зазначається, що виконком підтримав проєкт рішення про внесення на розгляд Одеської міської військової адміністрації пропозицій щодо коригування та застосування тарифів для ТОВ "Інфокс" (філія "Інфоксводоканал").
Для населення та інших споживачів пропонується встановити такі тарифи:
Таким чином, загальна вартість комплексу послуг "Інфоксводоканалу" становитиме 65,54 гривень за кубометр з ПДВ, або 54,62 гривень без ПДВ.
У міськраді зазначили, що необхідність коригування тарифів пов'язана зі значним зростанням із 2021 року вартості паливно-мастильних матеріалів, електроенергії для підприємства та мінімальної заробітної плати.
Водночас державні пільги та право на отримання субсидії залишаються без змін.
Рішення про застосування запропонованих тарифів має розглянути Одеська міська військова адміністрація.
Нагадаємо, з 1 липня в низці українських міст почали переглядати тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Найбільше ціни зросли в Умані, Павлограді, Бердичеві, Вінниці, Ужгороді, Черкасах і Кременчуці - у деяких випадках вартість послуг збільшилася більш ніж удвічі або навіть утричі.
З 1 серпня тарифи зросли у Львові та Полтаві, а в Києві остаточне рішення досі не прийняли.