В Одессе планируют поднять цены на воду: сколько будет стоить кубометр

В Одессе могут поднять тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. Соответствующий проект решения был поддержан исполнительным комитетом Одесского городского совета.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.
Главное:
Исполком поддержал проект решения о внесении на рассмотрение Одесской городской военной администрации предложений по корректировке и применению тарифов для ООО "Инфокс" (филиал "Инфоксводоканал").
Для населения и других потребителей предлагается установить следующие тарифы:
Таким образом, общая стоимость комплекса услуг "Инфоксводоканала" составит 65,54 гривен за кубометр с НДС или 54,62 гривен без НДС.
В горсовете отметили, что необходимость корректировки тарифов связана со значительным ростом с 2021 года стоимости горюче-смазочных материалов, электроэнергии для предприятия и минимальной заработной платы.
В то же время государственные льготы и право на получение субсидии остаются без изменений.
Решение о применении предложенных тарифов должна рассмотреть Одесская городская военная администрация.
Напомним, с 1 июля в ряде украинских городов начали пересматривать тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Больше всего цены выросли в Умани, Павлограде, Бердичеве, Виннице, Ужгороде, Черкассах и Кременчуге - в некоторых случаях стоимость услуг увеличилась более чем вдвое или даже в три раза.
С 1 августа тарифы выросли во Львове и Полтаве, а в Киеве окончательное решение до сих пор не приняли.