В Одессе планируют поднять цены на воду: сколько будет стоить кубометр

Главное: Инициатива исполкома: Исполнительный комитет Одесского горсовета поддержал проект решения о корректировке тарифов для "Инфоксводоканала" и направил его на рассмотрение в ОВА.

Исполнительный комитет Одесского горсовета поддержал проект решения о корректировке тарифов для "Инфоксводоканала" и направил его на рассмотрение в ОВА. Новые расценки: Общая стоимость услуг может вырасти до 65,54 гривен за кубометр.

Общая стоимость услуг может вырасти до 65,54 гривен за кубометр. Причины повышения: Необходимость пересмотра тарифов объясняют существенным ростом стоимости электроэнергии, горючего и увеличением минимальной зарплаты.

Необходимость пересмотра тарифов объясняют существенным ростом стоимости электроэнергии, горючего и увеличением минимальной зарплаты. Субсидии действуют: В горсовете заверили, что льготы и право на получение субсидий для населения остаются без изменений.

Исполком поддержал проект решения о внесении на рассмотрение Одесской городской военной администрации предложений по корректировке и применению тарифов для ООО "Инфокс" (филиал "Инфоксводоканал").

Какими могут стать тарифы

Для населения и других потребителей предлагается установить следующие тарифы:

централизованное водоснабжение - 36,708 гривен за кубометр с НДС;

с НДС; централизованный водоотвод - 28,836 гривен за кубометр с НДС.

Таким образом, общая стоимость комплекса услуг "Инфоксводоканала" составит 65,54 гривен за кубометр с НДС или 54,62 гривен без НДС.

В горсовете отметили, что необходимость корректировки тарифов связана со значительным ростом с 2021 года стоимости горюче-смазочных материалов, электроэнергии для предприятия и минимальной заработной платы.

В то же время государственные льготы и право на получение субсидии остаются без изменений.

Решение о применении предложенных тарифов должна рассмотреть Одесская городская военная администрация.