В Одесі планують підняти ціни на воду: скільки коштуватиме кубометр

В Одесі можуть підняти тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Відповідний проєкт рішення підтримав виконавчий комітет Одеської міської ради.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду .

Головне: Ініціатива виконкому: Виконавчий комітет Одеської міськради підтримав проєкт рішення про коригування тарифів для "Інфоксводоканалу" та направив його на розгляд до ОВА.

Виконавчий комітет Одеської міськради підтримав проєкт рішення про коригування тарифів для "Інфоксводоканалу" та направив його на розгляд до ОВА. Нові розцінки: Загальна вартість послуг може зрости до 65,54 гривень за кубометр.

Загальна вартість послуг може зрости до 65,54 гривень за кубометр. Причини підвищення: Необхідність перегляду тарифів пояснюють суттєвим зростанням вартості електроенергії, пального та збільшенням мінімальної зарплати.

Необхідність перегляду тарифів пояснюють суттєвим зростанням вартості електроенергії, пального та збільшенням мінімальної зарплати. Субсидії діють: У міськраді запевнили, що пільги та право на отримання субсидій для населення залишаються без змін.

Зазначається, що виконком підтримав проєкт рішення про внесення на розгляд Одеської міської військової адміністрації пропозицій щодо коригування та застосування тарифів для ТОВ "Інфокс" (філія "Інфоксводоканал").

Якими можуть стати тарифи

Для населення та інших споживачів пропонується встановити такі тарифи:

централізоване водопостачання - 36,708 гривень за кубометр з ПДВ;

з ПДВ; централізоване водовідведення - 28,836 гривень за кубометр з ПДВ.

Таким чином, загальна вартість комплексу послуг "Інфоксводоканалу" становитиме 65,54 гривень за кубометр з ПДВ, або 54,62 гривень без ПДВ.

У міськраді зазначили, що необхідність коригування тарифів пов'язана зі значним зростанням із 2021 року вартості паливно-мастильних матеріалів, електроенергії для підприємства та мінімальної заробітної плати.

Водночас державні пільги та право на отримання субсидії залишаються без змін.

Рішення про застосування запропонованих тарифів має розглянути Одеська міська військова адміністрація.