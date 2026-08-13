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В Одессе планируют поднять цены на воду: сколько будет стоить кубометр

16:54 13.08.2026 Чт
2 мин
Решение должна рассмотреть Одесская ГВА
aimg Татьяна Веремеева
В Одессе планируют поднять цены на воду: сколько будет стоить кубометр Фото: Тарифы на воду (Getty Images)
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В Одессе могут поднять тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. Соответствующий проект решения был поддержан исполнительным комитетом Одесского городского совета.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Главное:

  • Инициатива исполкома: Исполнительный комитет Одесского горсовета поддержал проект решения о корректировке тарифов для "Инфоксводоканала" и направил его на рассмотрение в ОВА.
  • Новые расценки: Общая стоимость услуг может вырасти до 65,54 гривен за кубометр.
  • Причины повышения: Необходимость пересмотра тарифов объясняют существенным ростом стоимости электроэнергии, горючего и увеличением минимальной зарплаты.
  • Субсидии действуют: В горсовете заверили, что льготы и право на получение субсидий для населения остаются без изменений.

Исполком поддержал проект решения о внесении на рассмотрение Одесской городской военной администрации предложений по корректировке и применению тарифов для ООО "Инфокс" (филиал "Инфоксводоканал").

Какими могут стать тарифы

Для населения и других потребителей предлагается установить следующие тарифы:

  • централизованное водоснабжение - 36,708 гривен за кубометр с НДС;
  • централизованный водоотвод - 28,836 гривен за кубометр с НДС.

Таким образом, общая стоимость комплекса услуг "Инфоксводоканала" составит 65,54 гривен за кубометр с НДС или 54,62 гривен без НДС.

В горсовете отметили, что необходимость корректировки тарифов связана со значительным ростом с 2021 года стоимости горюче-смазочных материалов, электроэнергии для предприятия и минимальной заработной платы.

В то же время государственные льготы и право на получение субсидии остаются без изменений.

Решение о применении предложенных тарифов должна рассмотреть Одесская городская военная администрация.

Напомним, с 1 июля в ряде украинских городов начали пересматривать тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Больше всего цены выросли в Умани, Павлограде, Бердичеве, Виннице, Ужгороде, Черкассах и Кременчуге - в некоторых случаях стоимость услуг увеличилась более чем вдвое или даже в три раза.

С 1 августа тарифы выросли во Львове и Полтаве, а в Киеве окончательное решение до сих пор не приняли.

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