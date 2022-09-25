В Одесі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи: у небі чутно дрони

В Одесі вранці 25 вересня пролунала серія вибухів. У небі над містом видно та чутно дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Журналісти пишуть, що була оголошена повітряна тривога.
За даними ЗМІ, системи оповіщення спрацювали близько 07:00 години, а вже через кілька миттєвостей пролунала серія вибухів.
"У небі видно та чутно дрони", - додають кореспонденти.
Зазначимо, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій небезпеки.
Нагадаємо, у ніч на 25 вересня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога поранень зазнали троє людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.