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В Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы: в небе слышны дроны

Фото: В Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Одессе утром 25 сентября прогремела серия взрывов. В небе над городом видны и слышны дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Журналисты пишут, что была объявлена воздушная тревога.

По данным СМИ, системы оповещения сработали около 07:00, а уже через несколько мгновений прозвучала серия взрывов.

"В небе видны и слышны дроны", - добавляют корреспонденты.

Отметим, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое опасности.

Напомним, в ночь на 25 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки врага ранения получили три человека.

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