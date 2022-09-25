В Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы: в небе слышны дроны

Журналисты пишут, что была объявлена воздушная тревога.

По данным СМИ, системы оповещения сработали около 07:00, а уже через несколько мгновений прозвучала серия взрывов.

"В небе видны и слышны дроны", - добавляют корреспонденты.

Отметим, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое опасности.