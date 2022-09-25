Росіяни атакували Запоріжжя ракетами - у місті пролунали вибухи

У Запоріжжі в ніч на 25 вересня прогриміли вибухи. У місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією, було близько 10 "прильотів", - зазначив посадовець. Старух закликав громадян перебувати в укриттях, адже завжди є ризик повторних обстрілів. "Дотримання правил повітряної тривоги збереже ваше життя", - додав глава ОВА. Згідно з даними Суспільного, звуки вибухів було чутно близько 00:31 години. Сталося це одразу після сигналу про ракетну небезпеку.