В Одесі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи: у небі чутно дрони

Фото: В Одесі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи (Getty Images)

В Одесі вранці 25 вересня пролунала серія вибухів. У небі над містом видно та чутно дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Журналісти пишуть, що була оголошена повітряна тривога. За даними ЗМІ, системи оповіщення спрацювали близько 07:00 години, а вже через кілька миттєвостей пролунала серія вибухів. "У небі видно та чутно дрони", - додають кореспонденти. Зазначимо, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій небезпеки.