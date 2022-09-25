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В Одесі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи: у небі чутно дрони

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Одеса, Неділя 25 вересня 2022 07:25
В Одесі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи: у небі чутно дрони Фото: В Одесі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

В Одесі вранці 25 вересня пролунала серія вибухів. У небі над містом видно та чутно дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Журналісти пишуть, що була оголошена повітряна тривога.

За даними ЗМІ, системи оповіщення спрацювали близько 07:00 години, а вже через кілька миттєвостей пролунала серія вибухів.

"У небі видно та чутно дрони", - додають кореспонденти.

Зазначимо, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій небезпеки.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога поранень зазнали троє людей.

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