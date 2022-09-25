В Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы: в небе слышны дроны
В Одессе утром 25 сентября прогремела серия взрывов. В небе над городом видны и слышны дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Журналисты пишут, что была объявлена воздушная тревога.
По данным СМИ, системы оповещения сработали около 07:00, а уже через несколько мгновений прозвучала серия взрывов.
"В небе видны и слышны дроны", - добавляют корреспонденты.
Отметим, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое опасности.
Напомним, в ночь на 25 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки врага ранения получили три человека.
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