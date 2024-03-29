В Одесі під час гасіння пожежі загинув рятувальник

У службі зазначили, що палали дах та квартира на верхньому поверсі чотириповерхового житлового будинку.

Підрозділи пожежників працювали на місці за підвищеним номером виклику. Загалом від ДСНС залучались 16 одиниць пожежної техніки та 64 рятувальники.

"Майже 3 години знадобилось вогнеборцям, щоб повністю ліквідували пожежу на площі 1500 м2", - розповіли надзвичайники.

Із задимленого будинку були евакуйовані три людини.

"На жаль, під час гасіння пожежі загинув рятувальник", - передали в службі та додали, що усі деталі події встановлюються.

Потужна пожежа в центі Одеси 29 березня

Раніше сьогодні повідомлялося, що у центрі Одеси на вул. Канатна, 4, спалахнула сильна пожежа у чотириповерховій будівлі. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що пожежа супроводжується сильним задимленням.

Зокрема, у мережі писали, що центральний район міста весь у диму. При цьому на місці загоряння навіть важко дихати через інтенсивне задимлення.

Також стало відомо, що під час гасіння пожежі постраждав рятувальник, і за його життя боролися медики.