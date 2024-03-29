В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель

В Одессе сегодня, 29 марта, погиб спасатель от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во время ликвидации сильного пожара в жилом доме. Трагедия произошла в центре города по улице Канатной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал ГСЧС.
В службе отметили, что пылали крыша и квартира на верхнем этаже четырехэтажного жилого дома.
Подразделения пожарных работали на месте по повышенному номеру вызова. Всего от ГСЧС привлекались 16 единиц пожарной техники и 64 спасателя.
"Почти 3 часа понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировали пожар на площади 1500 м2", - рассказали чрезвычайники.
Из задымленного дома были эвакуированы три человека.
"К сожалению, во время тушения пожара погиб спасатель", - передали в службе и добавили, что все детали происшествия устанавливаются.
Ранее сегодня сообщалось, что в центре Одессы по ул. Канатная, 4, вспыхнул сильный пожар в четырехэтажном здании. На опубликованных в сети кадрах видно, что пожар сопровождается сильным задымлением.
В частности, в сети писали, что центральный район города весь в дыму. При этом на месте возгорания даже трудно дышать из-за интенсивного задымления.
Также стало известно, что во время тушения пожара пострадал спасатель, и за его жизнь боролись медики.
Напомним, за несколько дней до того, 27 марта, в Одессе вспыхнул пожар в многоэтажке, но ей предшествовал взрыв. Появилась информация, что пожар возник из-за якобы взрыва газового баллона.
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