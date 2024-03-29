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В Одесі спалахнула пожежа: центр міста у диму (фото, відео)

Одеса, П'ятниця 29 березня 2024 14:36
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В Одесі спалахнула пожежа: центр міста у диму (фото, відео) Ілюстративне фото: у центрі Одеси спалахнула пожежа (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула у центрі Одеси у п'ятницю, 29 березня. Центр міста огорнув дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Як повідомляють місцеві ЗМІ, пожежа виникла на вулиці Канатна, 4. Ймовірно, вогонь спалахнув у чотириповерховій будівлі. На місці інциденту вже працюють рятувальники.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що пожежа супроводжується сильним задимленням.

У мережі пишуть, що центральний район міста весь у диму. При цьому на місці загоряння навіть важко дихати через інтенсивне задимлення.

ЗМІ повідомили, що під час гасіння пожежі постраждав рятувальник. За його життя борються медики.

Нагадаємо, 27 березня в Одесі спалахнула пожежа у багатоповерхівці, але їй передував вибух. Місцеві Telegram-канали стверджували, що пожежа виникла через нібито вибух газового балона.

Також нещодавно у Харкові горіла багатоповерхівка. Як повідомили рятувальники, внаслідок інциденту двоє людей загинули.

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