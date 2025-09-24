UA

В Одесі перейменували вулиці на честь загиблих героїв та відкрили парк Лесі Українки

Фото: В Одесі перейменували кілька вулиць (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Одесі дві вулиці отримали нові назви на честь загиблих захисників України, а також з’явився парк, названий на честь поетеси Лесі Українки. Відповідне рішення ухвалили депутати міськради під час сесії у середу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію сесії.

Що перейменували

Вулиця Чапаєва тепер носить ім’я В’ячеслава Кирилова - бійця полку "Азов", учасника АТО, який загинув 15 лютого 2015 року під Маріуполем.

Вулиця Середня отримала назву на честь Героя України, уродженця Одеси Олександра Свіща. Він воював під Києвом, Запоріжжям, Херсоном та на Донеччині й загинув 12 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання біля Бахмута.

Також парк на розі Фонтанської дороги та проспекту Лесі Українки офіційно назвали на честь видатної української письменниці. Леся Українка тричі відвідувала Одесу та описала свої враження у збірці "Подорож до моря".

Крім того, депутати погодили об’єднання вулиць Сакко та Архітектора Дмитренка в Київському районі під єдиною назвою - вулиця Архітектора Дмитренка.

За рішення проголосували 44 депутати, троє - утрималися.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одесі зафіксували рекордне зростання цін на житло. Вартість "квадрата" у новобудовах піднялась на 10% і становить у середньому 1090 доларів. Оренда квартир також подорожчала на 50-70%.

Також ми розповідали, що керівниці КП "Міжнародний аеропорт Одеса" оголосили підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, вона у 2020 році сприяла передачі статусу експлуатанта аеродрому приватній компанії, через що комунальне підприємство втратило понад 15 млн грн доходів. Триває досудове розслідування, вирішується питання про запобіжний захід.

Одеса