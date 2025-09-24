В Одессе переименовали улицы в честь погибших героев и открыли парк Леси Украинки

Что переименовали

Улица Чапаева теперь носит имя Вячеслава Кириллова - бойца полка "Азов", участника АТО, погибшего 15 февраля 2015 года под Мариуполем.

Улица Средняя получила название в честь Героя Украины, уроженца Одессы Александра Свища. Он воевал под Киевом, Запорожьем, Херсоном и в Донецкой области и погиб 12 сентября 2023 года во время выполнения боевого задания возле Бахмута.

Также парк на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки официально назвали в честь выдающейся украинской писательницы. Леся Украинка трижды посещала Одессу и описала свои впечатления в сборнике "Путешествие к морю".

Кроме того, депутаты согласовали объединение улиц Сакко и Архитектора Дмитренко в Киевском районе под единым названием - улица Архитектора Дмитренко.

За решение проголосовали 44 депутата, трое - воздержались.