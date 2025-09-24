RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Одессе переименовали улицы в честь погибших героев и открыли парк Леси Украинки

Фото: В Одессе переименовали несколько улиц (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Одессе две улицы получили новые названия в честь погибших защитников Украины, а также появился парк, названный в честь поэтессы Леси Украинки. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета во время сессии в среду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию сессии.

Что переименовали

Улица Чапаева теперь носит имя Вячеслава Кириллова - бойца полка "Азов", участника АТО, погибшего 15 февраля 2015 года под Мариуполем.

Улица Средняя получила название в честь Героя Украины, уроженца Одессы Александра Свища. Он воевал под Киевом, Запорожьем, Херсоном и в Донецкой области и погиб 12 сентября 2023 года во время выполнения боевого задания возле Бахмута.

Также парк на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки официально назвали в честь выдающейся украинской писательницы. Леся Украинка трижды посещала Одессу и описала свои впечатления в сборнике "Путешествие к морю".

Кроме того, депутаты согласовали объединение улиц Сакко и Архитектора Дмитренко в Киевском районе под единым названием - улица Архитектора Дмитренко.

За решение проголосовали 44 депутата, трое - воздержались.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе зафиксировали рекордный рост цен на жилье. Стоимость "квадрата" в новостройках поднялась на 10% и составляет в среднем 1090 долларов. Аренда квартир также подорожала на 50-70%.

Также мы рассказывали, что руководительнице КП "Международный аэропорт Одесса" объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, она в 2020 году способствовала передаче статуса эксплуатанта аэродрома частной компании, из-за чего коммунальное предприятие потеряло более 15 млн грн доходов. Продолжается досудебное расследование, решается вопрос о мере пресечения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса