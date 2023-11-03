В Одесі на переході водій Toyota збив матір з двома маленькими дітьми (фото)

В Одесі водій Toyota збив жінку з двома маленькими дітьми. Дівчинці сім років, хлопчику - два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області .

"Аварія сталась вчора, 2 листопада, на перехресті вулиць Недєліна та Чубаївської, жінку, її 7-річну доньку та двомісячного сина доставили до лікарні", - зазначається в повідомленні поліції від 3 листопада.

Як з'ясували поліцейські, водій автомобіля Toyota збив одеситку, коли вона разом зі своїми дітками переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

"Керманича позашляховика поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезим", - додали поліцейські.

З місця аварії постраждалих доправили до лікарні, де у матері діагностували струс головного мозку, закриті черепно-мозкову травму та пошкодження поперекового відділу хребта, постраждала і дівчинка.

"У неї забій та садна правого колінного суглоба і таза. Хлопчик, на щастя, не постраждав", - констатували поліцейські.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. Слідчі дії тривають.

Аварії з дітьми

На початку вересня на Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода. В аварії загинула дитина, ще 8 людей зазнали травм.

Крім того, у 2021 році під Борисполем сталася смертельна аварія. 33-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Volkswagen Golf, вилетів з дороги та перекинувся на дах. На момент ДТП у машині перебувало 16 осіб - 9 з них були у багажнику, з яких 7 – діти.

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