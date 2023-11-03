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В Одессе на переходе водитель Toyota сбил мать с двумя маленькими детьми (фото)

Одесса, Пятница 03 ноября 2023 12:23
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В Одессе на переходе водитель Toyota сбил мать с двумя маленькими детьми (фото) Фото: в Одессе на переходе водитель Toyota сбил мать с двумя маленькими детьми (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе водитель Toyota сбил женщину с двумя маленькими детьми. Девочке семь лет, мальчику - два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

"Авария произошла вчера, 2 ноября, на перекрестке улиц Неделина и Чубаевской, женщина, ее 7-летняя дочь и двухмесячный сын доставлены в больницу", - отмечается в сообщении полиции от 3 ноября.

Как выяснили полицейские, водитель автомобиля Toyota сбил одесситку, когда она вместе со своими детьми переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Водителя внедорожника полицейские проверили на состояние опьянения. Он был трезв", - добавили полицейские.

С места аварии пострадавших доставили в больницу, где у матери диагностировали сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговую травму и повреждение поясничного отдела позвоночника, пострадала и девочка.

"У нее ушиб и ссадины правого коленного сустава и таза. Мальчик, к счастью, не пострадал", - констатировали полицейские.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Следственные действия продолжаются.

Аварии с детьми

В начале сентября в Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии погиб ребенок, еще 8 человек получили травмы.

Кроме того, в 2021 году под Борисполем произошла смертельная авария. 33-летний водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen Golf, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. На момент ДТП в машине находилось 16 человек - 9 из них были в багажнике, из которых 7 – дети.

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