В Рівненській області сталась ДТП: загинула дитина, багато постраждалих

В Рівненській області сталась дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту загинула дитина, ще 8 людей отримали ушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

За даними рятувальників, подія сталася сьогодні о 14:00 в с. Малушка Рівненського району. Зіткнулися два легкових автомобілі.

Фото: ДТП в Рівненській області (t.me/dsns_telegram)

В результаті одна дитина загинула, 8 осіб, з яких три дитини, постраждали. Постраждалих наразі госпіталізовано в лікарню.

"Для деблокування тіла загиблої дитини залучалося 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС", - повідомили в службі.

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