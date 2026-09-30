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В Одесі пенсіонер застрелив військового просто серед вулиці

21:10 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: в Одесі пенсіонер застрелив військового (npu.gov.ua)

В Одесі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця, яке сталося 30 вересня на проїжджій частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними слідства, вранці 30 вересня на Люстдорфській дорозі патрульні виявили поруч із автомобілем Chevrolet тіло 50-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Правоохоронці провели оперативні заходи, встановили особу причетного та затримали його.

Затриманим виявився чоловік пенсійного віку. На місці події вилучили знаряддя злочину, стріляні гільзи та інші речові докази, які направили на експертизу.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 115 - умисне вбивство, ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Слідство триває, правоохоронці перевіряють декілька версій та мотивів вчинення злочину. За скоєне затриманому загрожує тривалий термін ув’язнення.

Нагадаємо, що протягом вересня в Україні сталися й інші резонансні злочини із застосуванням вогнепальної зброї.

Так, на початку вересня у столиці біля входу до медичного закладу невідомий впритул випустив понад 20 куль у 71-річного директора клініки.

Зловмисник утік із місця події, а поліція оголосила спеціальну операцію для його затримання.

Крім того, у середині місяця у місті Васильків Київської області 32-річний чоловік влаштував стрілянину з травматичного пістолета біля дитячого майданчика.

Унаслідок інциденту поранення отримали двоє місцевих мешканців, а правоохоронці затримали стрільця, якому тепер загрожує до семи років позбавлення волі.

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