В Одесі пенсіонер застрелив військового просто серед вулиці

Нагадаємо, що протягом вересня в Україні сталися й інші резонансні злочини із застосуванням вогнепальної зброї.

Так, на початку вересня у столиці біля входу до медичного закладу невідомий впритул випустив понад 20 куль у 71-річного директора клініки.

Зловмисник утік із місця події, а поліція оголосила спеціальну операцію для його затримання.

Крім того, у середині місяця у місті Васильків Київської області 32-річний чоловік влаштував стрілянину з травматичного пістолета біля дитячого майданчика.

Унаслідок інциденту поранення отримали двоє місцевих мешканців, а правоохоронці затримали стрільця, якому тепер загрожує до семи років позбавлення волі.