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На Київщині чоловік влаштував стрілянину біля дитячого майданчика, є поранені

17:41 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
На Київщині чоловік влаштував стрілянину біля дитячого майданчика, є поранені Фото: Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі (Getty Images)
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У Василькові Київської області 32-річний чоловік застосував травматичний пістолет та поранив двох місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУ Національної поліції в Київській області.

Як повідомляють поліцейські, стрілянина сталася біля одного з дитячих майданчиків.

Правоохоронці з'ясували, що ввечері до групи людей підійшов невідомий чоловік. Він зробив їм зауваження та почав нецензурно висловлюватися на адресу двох громадян. Коли один із чоловіків спробував підійти до нього, фігурант двічі вдарив його кулаком в обличчя.

Після цього нападник дістав із наплічної сумки пристрій для відстрілу гумових куль і щонайменше десять разів вистрілив у бік обох чоловіків.

На Київщині чоловік влаштував стрілянину біля дитячого майданчика, є поранені

Поліцейські показали, хто влаштував стрілянину у Василькові (Фото: kv.npu.gov.ua)

Постраждалих, віком 42 та 30 років, із непроникаючими вогнепальними пораненнями доправили до лікарні.

Особу нападника оперативно встановили працівники Васильківського відділу поліції спільно з управлінням карного розшуку поліції Київщини. Ним виявився 32-річний місцевий житель. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили речові докази.

На Київщині чоловік влаштував стрілянину біля дитячого майданчика, є поранені

Поліцейські показали, де саме сталася стрілянина у Василькові (Фото: kv.npu.gov.ua)

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру в хуліганстві із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень - ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно поліція Києва повідомила про стрілянину у Святошинському районі.

Згодом стало відомо, що біля входу в медичний заклад невідомий чоловік впритул розстріляв 71-річного директора клініки.

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