В Одессе пенсионер застрелил военного прямо среди улицы

Напомним, что в течение сентября в Украине произошли и другие резонансные преступления с применением огнестрельного оружия.

Так, в начале сентября в столице у входа в медицинское учреждение неизвестный в упор выпустил более 20 шаров у 71-летнего директора клиники.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, а полиция объявила специальную операцию по его задержанию.

Кроме того, в середине месяца в городе Васильков Киевской области 32-летний мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета у детской площадки.

В результате инцидента ранения получили двое местных жителей, а правоохранители задержали стрелка, которому теперь грозит до семи лет лишения свободы.