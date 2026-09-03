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Вистрілив у директора клініки 20 разів: поліція розкрила деталі стрілянини у Києві

13:06 03.09.2026 Чт
1 хв
Нападника, який стріляв у літнього чоловіка, шукають
aimg Олена Чупровська
Вистрілив у директора клініки 20 разів: поліція розкрила деталі стрілянини у Києві Фото: У Києві невідомий випустив понад 20 куль у 71-річного чоловіка (t.me/gunpKyiv)
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У Києві біля входу в медичний заклад невідомий чоловік впритул розстріляв 71-річного директора клініки. Поліція оголосила спецоперацію і намагається затримати зловмисника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Деталі нападу біля клініки

Напад стався сьогодні близько 10 ранку у Святошинському районі столиці, біля вхідних дверей клініки репродуктології.

За попередніми даними, чоловік тільки вийшов із салону автомобіля, коли по ньому відкрили вогонь. Правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного директора медичного закладу.

Потерпілого госпіталізували у тяжкому стані.

Наразі тривають заходи з затримання особи, причетної до злочину. У Києві триває спеціальна поліцейська операція.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та мотив нападу. Тривають невідкладні слідчі дії.

Кримінальне провадження розпочали за:

  • частиною 2 статті 15;
  • частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури.

Нагадаємо, поліція Києва вже повідомляла про стрілянину у Святошинському районі та про одного постраждалого, якому на місці надавали медичну допомогу.

По тривозі підняли особовий склад територіального та головного управлінь поліції, а до пошуків нападника залучили бійців спецпідрозділу КОРД.

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