Вистрілив у директора клініки 20 разів: поліція розкрила деталі стрілянини у Києві
У Києві біля входу в медичний заклад невідомий чоловік впритул розстріляв 71-річного директора клініки. Поліція оголосила спецоперацію і намагається затримати зловмисника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Деталі нападу біля клініки
Напад стався сьогодні близько 10 ранку у Святошинському районі столиці, біля вхідних дверей клініки репродуктології.
За попередніми даними, чоловік тільки вийшов із салону автомобіля, коли по ньому відкрили вогонь. Правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного директора медичного закладу.
Потерпілого госпіталізували у тяжкому стані.
Наразі тривають заходи з затримання особи, причетної до злочину. У Києві триває спеціальна поліцейська операція.
Правоохоронці встановлюють усі обставини та мотив нападу. Тривають невідкладні слідчі дії.
Кримінальне провадження розпочали за:
- частиною 2 статті 15;
- частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури.
Нагадаємо, поліція Києва вже повідомляла про стрілянину у Святошинському районі та про одного постраждалого, якому на місці надавали медичну допомогу.
По тривозі підняли особовий склад територіального та головного управлінь поліції, а до пошуків нападника залучили бійців спецпідрозділу КОРД.