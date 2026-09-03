Вистрілив у директора клініки 20 разів: поліція розкрила деталі стрілянини у Києві

У Києві біля входу в медичний заклад невідомий чоловік впритул розстріляв 71-річного директора клініки. Поліція оголосила спецоперацію і намагається затримати зловмисника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Наразі тривають заходи з затримання особи, причетної до злочину. У Києві триває спеціальна поліцейська операція.

За попередніми даними, чоловік тільки вийшов із салону автомобіля, коли по ньому відкрили вогонь. Правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного директора медичного закладу.

Напад стався сьогодні близько 10 ранку у Святошинському районі столиці, біля вхідних дверей клініки репродуктології.

Нагадаємо, поліція Києва вже повідомляла про стрілянину у Святошинському районі та про одного постраждалого, якому на місці надавали медичну допомогу.

По тривозі підняли особовий склад територіального та головного управлінь поліції, а до пошуків нападника залучили бійців спецпідрозділу КОРД.