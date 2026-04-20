В Одесі озброєний чоловік напав на дитину (відео)

В Одесі п'яний чоловік з ножем напав на дитину. Патрульні встановили, що він самовільно залишив військову частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України .

Порушника затримали після того, як він сховався на приватній ділянці.

Подробиці затримання

Виклик на лінію 102 надійшов напередодні. Очевидці повідомили про агресивного чоловіка, який погрожував людям ножем просто на вулиці.

Дитину, якій він завдав тілесних ушкоджень, госпіталізувала швидка. Патрульні одразу почали обшукувати прилеглу територію.

Інспектори встановили, що чоловік заховався на території приватного будинку. Під час спілкування з поліцейськими він поводився агресивно, мав явні ознаки сп'яніння та продовжував погрожувати.

Патрульні застосували фізичну силу та кайданки і затримали його.

Після перевірки документів з'ясувалося: чоловік самовільно залишив військову частину. Його передали військовій службі правопорядку.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження.