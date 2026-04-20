В Одесі озброєний чоловік напав на дитину (відео)

14:45 20.04.2026 Пн
2 хв
Порушником виявився військовий в СЗЧ
aimg Олена Чупровська
В Одесі озброєний чоловік напав на дитину (відео) Фото: патрульні затримали озброєного чоловіка, який напав на дитину (Getty Images)

В Одесі п'яний чоловік з ножем напав на дитину. Патрульні встановили, що він самовільно залишив військову частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України.

Читайте також: У Польщі двоє чоловіків з мачете напали на українців

Порушника затримали після того, як він сховався на приватній ділянці.

Подробиці затримання

Виклик на лінію 102 надійшов напередодні. Очевидці повідомили про агресивного чоловіка, який погрожував людям ножем просто на вулиці.

Дитину, якій він завдав тілесних ушкоджень, госпіталізувала швидка. Патрульні одразу почали обшукувати прилеглу територію.

Інспектори встановили, що чоловік заховався на території приватного будинку. Під час спілкування з поліцейськими він поводився агресивно, мав явні ознаки сп'яніння та продовжував погрожувати.

Патрульні застосували фізичну силу та кайданки і затримали його.

Після перевірки документів з'ясувалося: чоловік самовільно залишив військову частину. Його передали військовій службі правопорядку.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, що останнім часом Україну сколихнула низка резонансних злочинів. У Бучі 23 березня поблизу житлового будинку пролунали два вибухи - двоє поліцейських отримали поранення, а правоохоронці кваліфікували інцидент як теракт.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня в Києві 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину в Голосіївському районі - підпалив власну квартиру, розстріляв перехожих і забарикадувався в супермаркеті. Семеро людей загинули.

