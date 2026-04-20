ua en ru
Пн, 20 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Одессе вооруженный мужчина напал на ребенка (видео)

14:45 20.04.2026 Пн
2 мин
Нарушителем оказался военный в СЗЧ
aimg Елена Чупровская
Фото: патрульные задержали вооруженного мужчину, который напал на ребенка (Getty Images)

В Одессе пьяный мужчина с ножом напал на ребенка. Патрульные установили, что он самовольно покинул воинскую часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Украины.

Нарушителя задержали после того, как он скрылся на частном участке.

Подробности задержания

Вызов на линию 102 поступил накануне. Очевидцы сообщили об агрессивном мужчине, который угрожал людям ножом прямо на улице.

Ребенка, которому он нанес телесные повреждения, госпитализировала скорая. Патрульные сразу начали обыскивать прилегающую территорию.

Инспекторы установили, что мужчина спрятался на территории частного дома. Во время общения с полицейскими он вел себя агрессивно, имел явные признаки опьянения и продолжал угрожать.

Патрульные применили физическую силу и наручники и задержали его.

После проверки документов выяснилось: мужчина самовольно покинул воинскую часть. Его передали военной службе правопорядка.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

Напомним, что в последнее время Украину всколыхнул ряд резонансных преступлений. В Буче 23 марта вблизи жилого дома прогремели два взрыва - двое полицейских получили ранения, а правоохранители квалифицировали инцидент как теракт.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля в Киеве 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу в Голосеевском районе - поджег собственную квартиру, расстрелял прохожих и забаррикадировался в супермаркете. Семь человек погибли.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
