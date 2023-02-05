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В Одесі оголосили канікули для дітей через проблеми з електроенергією: скільки будуть тривати

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Одеса, Неділя 05 лютого 2023 17:07
В Одесі оголосили канікули для дітей через проблеми з електроенергією: скільки будуть тривати Фото: в Одесі оголосили канікули для дітей через проблеми з електроенергією (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Влада Одеси оголосила канікули у навчальнх закладах у зв'язку зі складною ситуацією в енергомережі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської ОГА.

Як розповіли у відомстві, канікули вводяться в понеділок та віторок, 6 та 7 лютого, у зв’язку з критичною ситуацією із забезпеченням міста електроенергією.

"У всіх очних садочках працюватимуть чергові групи," - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, ситуація зі світлом в Одесі та Одеському районі може покращитися з п'ятниці, 10 лютого. Зараз фахівці зосередилися на ремонті одного з головних енергетичних об'єктів регіону.

Також Одеса та Одеський район залишилися без світла через чергову масштабну аварію на підстанції.

Відомом що без світла досі перебували близько 280 тисяч споживачів (40%). В Одесу передають потужні генератори. Але поки світло дають на дві години, вісім годин - без світла.

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