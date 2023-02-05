ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе объявили каникулы для детей из-за проблем с электроэнергией: сколько продлятся

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 05 февраля 2023 17:07
В Одессе объявили каникулы для детей из-за проблем с электроэнергией: сколько продлятся Фото: в Одессе объявили каникулы для детей из-за проблем с электроэнергией (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Власти Одессы объявили каникулы в учебных заведениях в связи со сложной ситуацией в энергосети города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.

Как рассказали в ведомстве, каникулы вводятся в понедельник и вторник, 6 и 7 февраля в связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией.

"Во всех очных садиках будут работать очередные группы," - сказано в сообщении.

Напомним, ситуация со светом в Одессе и Одесском районе может улучшиться с пятницы, 10 февраля. В настоящее время специалисты сосредоточились на ремонте одного из главных энергетических объектов региона.

Также Одесса и Одесский район остались без света из-за очередной масштабной аварии на подстанции.

Известно, что без света до сих пор находилось около 280 тысяч потребителей (40%). В Одессу передают мощные генераторы. Но пока свет дают на два часа, восемь часов – без света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса блекаут відключеня світла
NEWS
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина