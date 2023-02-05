В Одессе объявили каникулы для детей из-за проблем с электроэнергией: сколько продлятся
Власти Одессы объявили каникулы в учебных заведениях в связи со сложной ситуацией в энергосети города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.
Как рассказали в ведомстве, каникулы вводятся в понедельник и вторник, 6 и 7 февраля в связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией.
"Во всех очных садиках будут работать очередные группы," - сказано в сообщении.
Напомним, ситуация со светом в Одессе и Одесском районе может улучшиться с пятницы, 10 февраля. В настоящее время специалисты сосредоточились на ремонте одного из главных энергетических объектов региона.
Также Одесса и Одесский район остались без света из-за очередной масштабной аварии на подстанции.
Известно, что без света до сих пор находилось около 280 тысяч потребителей (40%). В Одессу передают мощные генераторы. Но пока свет дают на два часа, восемь часов – без света.
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