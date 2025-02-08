В Одесі невідомі запустили феєрверк, їх шукає поліція

Повідомлення про подію, що сталася сьогодні близько 20-ї години в Київському районі, надійшло від очевидців.

На місце, за даними правоохоронців, була скерована слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Фото: поліцейські проводять перевірку щодо запуску феєрверку в Одесі (facebook.com/gunp.odesa)

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до запуску піротехніки.

"Нагадуємо, що на період воєнного стану триває заборона на продаж та використання салютів, феєрверків, петард та будь-яких інших піротехнічних засобів. За такі дії винні особи можуть понести як адміністративну, так кримінальну відповідальність", - додали в поліції.