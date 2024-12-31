Феєрверки та салюти під забороною: яке покарання чекає на порушників в Україні

Салюти, феєрверки та петарди до початку війни в України були невід’ємною частиною різдвяно-новорічних свят. Однак в умовах війни їх використання заборонене на законодавчому рівні. Порушникам загрожують штрафи.

Про те, яке покарання передбачене в Україні за використання піротехніки, розповідає РБК-Україна .

В умовах воєнного стану в Україні використання піротехніки, салютів, феєрверків та петард суворо заборонено. Як повідомляє Патрульна поліція України, такі вироби створюють звукові й світлові ефекти, схожі на вибухи, що негативно впливає на психологічний стан людей і тварин. Це особливо важливо в період війни, коли навіть звичайні звуки можуть викликати паніку.

Яка відповідальність чекає порушників

Адвокат керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько у коментарі РБК-Україна наголошує, що такі дії можуть мати серйозні наслідки, враховуючи воєнний стан та потребу рятувальних служб зосереджуватись на важливих завданнях.

За порушення правил використання піротехніки передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність:

Кримінальний кодекс України (ст. 296): хуліганство із використанням піротехніки карається штрафом від 17 000 до 34 000 грн, арештом до 6 місяців або обмеженням волі до 5 років.

Кодекс України про адміністративні правопорушення:

ст. 164: штраф за порушення порядку господарської діяльності – 17 000-34 000 грн із можливою конфіскацією продукції

ст. 182: за порушення тиші або створення шуму – від 85 до 255 грн, повторне порушення – до 510 грн із конфіскацією піротехніки

ст. 195-6: за порушення правил поводження із піротехнічними засобами – від 595 до 1 020 грн, повторно – до 1 700 грн із конфіскацією

Окрім штрафів, запуск феєрверків може створити загрозу пожеж, що відволікає рятувальні служби від більш важливих завдань, підкреслив адвокат.

Поліція закликає повідомляти про факти використання або продажу піротехніки за номерами 112 або 102. У святковий період громадян закликають залишатися свідомими та враховувати психологічний стан інших людей і тварин.

Дотримання заборони допоможе уникнути зайвих ризиків і зберегти спокій у громадах під час війни.