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В Одесі під час повітряної тривоги запустили феєрверки. Поліція проводить перевірку

Одеса, П'ятниця 31 січня 2025 22:07
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В Одесі під час повітряної тривоги запустили феєрверки. Поліція проводить перевірку Фото: в Одесі під час повітряної тривоги запустили феєрверки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі під час повітряної тривоги ввечері 31 січня невідомі запустили феєрверки. Поліція проводить перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Одеської області.

"Поліцейські проводять перевірку щодо запуску феєрверків в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про дві події, що сталися в Київському районі міста, сьогодні ввечері надійшли на спецлінію 102 від очевидців.

Один феєрверк був запущений під час повітряної тривоги, а другий - після відбою.

Наразі поліцейські опитують очевидців та встановлюють причетних до скоєного осіб.

Обстріл Одеси 31 січня

Ввечері 31 січня під час повітряної тривоги через загрозу балістики, в Одесі прогриміли вибухи. У Повітряних силах тричі попереджали про загрозу швидкісних цілей на місто.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували історичний центр Одеси. Через ворожу атаку постраждали двоє людей. Детальніше про наслідки обстрілу Одеси - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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