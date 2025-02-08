В Одессе неизвестные запустили фейерверк, их ищет полиция

Напомним, что салюты, фейерверки и петарды до начала войны в Украине были неотъемлемой частью рождественско-новогодних праздников.

Однако в условиях войны их использование запрещено на законодательном уровне. Нарушителям грозят штрафы. Подробнее о том, какое наказание ждет нарушителей, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что вечером 31 января неизвестные запустили фейерверки в Одессе во время воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.