В Одесі невідомі запустили феєрверк, їх шукає поліція
В Одесі невідомі запустили феєрверк. Поліція розпочала перевірку та встановлює причетних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.
Повідомлення про подію, що сталася сьогодні близько 20-ї години в Київському районі, надійшло від очевидців.
На місце, за даними правоохоронців, була скерована слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до запуску піротехніки.
"Нагадуємо, що на період воєнного стану триває заборона на продаж та використання салютів, феєрверків, петард та будь-яких інших піротехнічних засобів. За такі дії винні особи можуть понести як адміністративну, так кримінальну відповідальність", - додали в поліції.
Нагадаємо, що салюти, феєрверки та петарди до початку війни в України були невід’ємною частиною різдвяно-новорічних свят.
Однак в умовах війни їх використання заборонене на законодавчому рівні. Порушникам загрожують штрафи. Детальніше про те, яке покарання чекає на порушників, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що ввечері 31 січня невідомі запустили феєрверки в Одесі під час повітряної тривоги.
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