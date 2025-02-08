В Одессе неизвестные запустили фейерверк, их ищет полиция

В Одессе неизвестные запустили фейерверк. Полиция начала проверку и устанавливает причастных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области .

"Напоминаем, что на период военного положения продолжается запрет на продажу и использование салютов, фейерверков, петард и любых других пиротехнических средств. За такие действия виновные лица могут понести как административную, так уголовную ответственность", - добавили в полиции.

На место, по данным правоохранителей, была направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Сообщение о происшествии, которое произошло сегодня около 20 часов в Киевском районе, поступило от очевидцев.

Напомним, что салюты, фейерверки и петарды до начала войны в Украине были неотъемлемой частью рождественско-новогодних праздников.

Однако в условиях войны их использование запрещено на законодательном уровне. Нарушителям грозят штрафы. Подробнее о том, какое наказание ждет нарушителей, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что вечером 31 января неизвестные запустили фейерверки в Одессе во время воздушной тревоги.

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