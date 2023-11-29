UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі неповнолітній стріляв з пістолета у бік людини, хотів "налякати"

Фото: в Одесі неповнолітній стріляв з пістолета у бік людини, хотів "налякати" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі затримано підлітка, який відкрив вогонь в бік цивільного з пістолета, аби "налякати" його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.

Повідомлення про стрільбу на вулиці Балківській надійшло вночі, 29 листопада. За словами заявника, невідомий громадянин здійснив постріл у його бік й, тікаючи, забіг до місцевого гуртожитку неподалік. 

"Отримавши прикмети порушника, інспектори розпочали обстежувати будинок. В одній з кімнат гуртожитку патрульні виявили 17-річного хлопця з явними ознаками алкогольного сп’яніння, схожого за описом. Також, охоронці порядку виявили в помешканні предмет схожий на вогнепальну зброю", - пише пресслужба.

Під час спілкування з правоохоронцями, підліток зізнався у тому, що просто хотів налякати людей. 

 

Фото: в Одесі неповнолітній стріляв з пістолета у бік людини, хотів "налякати" (t.me/od_patrolpolice) 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що чоловік в Одеській області під час конфлікту кинув у мікроавтобус гранату. Внаслідок інциденту були постраждалі.

Зокрема нещодавно в Черкаській області чоловік влаштував стрілянину, забарикадувався в будинку та погрожував підірвати гранату. Під час інциденту постраждав правоохоронець.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса