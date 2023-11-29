Сообщение о стрельбе на улице Балковской поступило ночью, 29 ноября. По словам заявителя, неизвестный гражданин произвел выстрел в его сторону и, убегая, забежал в местное общежитие неподалеку.

"Получив приметы нарушителя, инспекторы начали обследовать дом. В одной из комнат общежития патрульные обнаружили 17-летнего парня с явными признаками алкогольного опьянения, похожего по описанию. Также, стражи порядка обнаружили в помещении предмет похожий на огнестрельное оружие", - пишет пресс-служба.

Во время общения с правоохранителями, подросток признался в том, что просто хотел напугать людей.

Фото: в Одессе несовершеннолетний стрелял из пистолета в сторону человека, хотел "напугать" (t.me/od_patrolpolice)