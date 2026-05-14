В Одесі натовп намагався відбити чоловіка в СЗЧ у поліції

Інцидент відбувся на вулиці Сонячній. У поліції розповіли, що дільничні офіцери під час перевірки документів у перехожого чоловіка встановили, що він перебуває в розшуку через самовільне залишення військової частини.

"Під час спроби поліцейських затримати громадянина для подальшої передачі представникам Військової служби правопорядку в ситуацію втрутилася група агресивно налаштованих перехожих. Громадяни почали блокувати рух службового авто та перешкоджати законним діям правоохоронців", - йдеться у заяві.

Зазначається, що один з молодиків пошкодив службовий автомобіль поліції металевим ланцюгом.

Для відновлення громадського порядку та припинення конфлікту на місце події залучили додаткові екіпажі патрульної поліції, спецпідрозділ ТОР та слідчо-оперативну групу.

Наразі кількох найактивніших учасників інциденту вже доставили до територіального підрозділу поліції. Там вони мають надати пояснення щодо своїх дій.

Правоохоронці продовжують ідентифікувати всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення правопорушення. Правову кваліфікацію події визначать після завершення повної перевірки та збору доказових матеріалів.