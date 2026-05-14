В Одессе толпа пыталась отбить мужчину в СЗЧ у полиции

Инцидент произошел на улице Солнечной. В полиции рассказали, что участковые офицеры во время проверки документов у прохожего мужчины установили, что он находится в розыске из-за самовольного оставления воинской части.

"Во время попытки полицейских задержать гражданина для дальнейшей передачи представителям Военной службы правопорядка в ситуацию вмешалась группа агрессивно настроенных прохожих. Граждане начали блокировать движение служебного авто и препятствовать законным действиям правоохранителей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что один из молодых людей повредил служебный автомобиль полиции металлической цепью.

Для восстановления общественного порядка и прекращения конфликта на место происшествия привлекли дополнительные экипажи патрульной полиции, спецподразделение ТОР и следственно-оперативную группу.

Сейчас нескольких активных участников инцидента уже доставили в территориальное подразделение полиции. Там они должны дать объяснения по поводу своих действий.

Правоохранители продолжают идентифицировать всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Правовую квалификацию события определят после завершения полной проверки и сбора доказательных материалов.