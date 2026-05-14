RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Одессе толпа пыталась отбить мужчину в СЗЧ у полиции

21:45 14.05.2026 Чт
2 мин
Самые активные участники конфликта оказались в отделении полиции
aimg Валерий Ульяненко
Фото: работники полиции (Getty Images)

В Одессе гражданские пытались отбить мужчину, который находился в СЗЧ и был задержан полицией. Толпа заблокировала дорогу и во время конфликта повредила служебный автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацполиции Одесской области.

Читайте также: СЗЧ без судимости: когда можно вернуться в бригаду и полностью закрыть производство

Инцидент произошел на улице Солнечной. В полиции рассказали, что участковые офицеры во время проверки документов у прохожего мужчины установили, что он находится в розыске из-за самовольного оставления воинской части.

"Во время попытки полицейских задержать гражданина для дальнейшей передачи представителям Военной службы правопорядка в ситуацию вмешалась группа агрессивно настроенных прохожих. Граждане начали блокировать движение служебного авто и препятствовать законным действиям правоохранителей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что один из молодых людей повредил служебный автомобиль полиции металлической цепью.

Для восстановления общественного порядка и прекращения конфликта на место происшествия привлекли дополнительные экипажи патрульной полиции, спецподразделение ТОР и следственно-оперативную группу.

Сейчас нескольких активных участников инцидента уже доставили в территориальное подразделение полиции. Там они должны дать объяснения по поводу своих действий.

Правоохранители продолжают идентифицировать всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Правовую квалификацию события определят после завершения полной проверки и сбора доказательных материалов.

Напомним, недавно на Закарпатье представители ромской общины пытались взять штурмом здание районного ТЦК. Местные СМИ сообщили, что инцидент сопровождался стрельбой, нападавшие в течение часа пытались отбить военнообязанного.

Кроме того, 5 мая в Одессе неизвестные совершили дерзкое нападение на служебное авто ТЦК. Инцидент произошел во время перевозки военнообязанных в мобилизационный центр - части лиц удалось скрыться.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОдессаНациональная полиция