В Одесі молодик попався з наркотиками на 20 млн гривень

В Одесі затримали 18-річного постачальника наркотиків з забороненими речовинами на 20 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора в Facebook.
При обшуку в затриманого знайшли речовини Alpha-PVP та канабіс, загальна вартість яких на чорному ринку становить 20 млн гривень. Правоохоронці вилучили у наркоторговця 21 кг так званих "солей", 100 грамів канабісу, мобільні телефони, сім-картки та "чорнові" записи.
Мешканець обласного центру доставляв "клієнтам" наркотики, використовуючи послуги однієї з популярних логістичних компаній, а також шляхом розкладання так званих закладок. Його послугами користувались одесити.
Юнаку повідомлено про підозру в рамках статті кримінального кодексу, яка передбачує незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307 КК України).
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
За скоєне йому загрожує до 12 дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
В червні цього року Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вперше видала дозвіл на ввезення в Україну субстанції медичного канабісу.