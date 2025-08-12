UA

В Одесі молодик попався з наркотиками на 20 млн гривень

Фото: в Одесі молодик попався з наркотиками на 20 млн гривень (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Одесі затримали 18-річного постачальника наркотиків з забороненими речовинами на 20 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора в Facebook.

При обшуку в затриманого знайшли речовини Alpha-PVP та канабіс, загальна вартість яких на чорному ринку становить 20 млн гривень. Правоохоронці вилучили у наркоторговця 21 кг так званих "солей", 100 грамів канабісу, мобільні телефони, сім-картки та "чорнові" записи.

Мешканець обласного центру доставляв "клієнтам" наркотики, використовуючи послуги однієї з популярних логістичних компаній, а також шляхом розкладання так званих закладок. Його послугами користувались одесити.

Юнаку повідомлено про підозру в рамках статті кримінального кодексу, яка передбачує незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

За скоєне йому загрожує до 12 дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як відомо, в Україні нерідко ловлять пенсіонерів на вирощуванні маку, який використовують в цілях виготовлення наркотику. РБК-Україна повідомляло, за який мак і в якому обсязі можна сісти за ґрати.

Також повідомлялось, що відомий серед українців препарат для заспокоєння нервів викликає залежність, від якої важко позбутися.

В червні цього року Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вперше видала дозвіл на ввезення в Україну субстанції медичного канабісу.

