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Від спокою до залежності. Що не так із гідазепамом: всі ризики та побічні ефекти

Вівторок 15 липня 2025 18:10
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Від спокою до залежності. Що не так із гідазепамом: всі ризики та побічні ефекти Гідазепам викликає залежність? Вся правда про популярне заспокійливе (ілюстративне фото: Evidence based Medicine )
Автор: Ірина Сандул

В Україні склалася парадоксальна ситуація: з одного боку, бензодіазепіни, зокрема гідазепам, визнано препаратами з високим ризиком формування залежності, а з іншого - вони доступні в деяких аптеках без рецепта.

Про бензодіазепіни як клас препаратів, особливості дії та “популярність” гідазепаму, лікування залежності розповідає РБК-Україна, посилаючись на коментарі лікаря-психіатра Бориса Михайлова, члена Глобальної комісії з наркополітики Мішеля Казачкіна та фармацевтів українських аптечних мереж.

Бензодіазепіни як група препаратів

Бензодіазепінові транквілізатори, до яких належить і гідазепам, з’явилися в 1950-х роках. Ці препарати діють на центральну нервову систему і мають седативний, протисудомний та міорелаксуючий ефект.

"З 1960-х років був “вибух” застосування бензодіазепінів. Пацієнтам масово призначали сібазон, еленіум та інші препарати цієї групи", - розповів Борис Михайлов.

Лікар зазначив, що тоді не було поняття клінічних протоколів, натомість використовували терміни "методи лікування", "схеми лікування” тощо. І бензодіазепіни входили до схем лікування не тільки невротичних розладів, а й багатьох соматичних захворювань.

Вони обов'язково входили до схем лікування артеріальної гіпертензії, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. І дійсно демонстрували непогані результати.

"Здавалося, що всі питання вирішено, адже бензодіазепіни усували багато проблем.Але згодом з’ясувалося, що до цих препаратів формується сильна і стійка залежність. Лікарі були змушені припинити неконтрольоване застосування бензодіазепінів і призначати їх лише за показаннями - як засоби швидкої допомоги при епілептичних нападах і психічних розладах. Причому призначати короткими курсами - не більше 10-14 днів. Повторення курсу можливе, але тільки через певний проміжок часу", - розповів лікар.

Чому гідазепам такий популярний?

Гідазепам - це вітчизняна розробка, і його створювали як денний транквілізатор для військових. Гідазепам, на відміну від інших бензодіазепінів, не викликає сонливості, м'язової релаксації, погіршення концентрації уваги та зниження швидкості реакції.

Михайлов каже, що в інструкції до гідазепаму раніше зазначалося, що його можна застосовувати при керуванні автотранспортом (зараз інструкція рекомендує від цього утриматися).

Втім, інші транквілізатори бензодіазепінового ряду і раніше, і тепер категорично заборонено застосовувати тим, хто за кермом, як і за будь-якої іншої екстремальної діяльності.

"Щодо можливості придбання гідазепаму без рецепта - у нас багато чого можна придбати. Можна придбати навіть препарат, який містить кодеїн, - у формі таблеток від кашлю. А кодеїн - це наркотична речовина. Я вважаю величезним кроком вперед те, що вдалося зламати шалений опір фармацевтів і перейти на винятково рецептурний відпуск багатьох препаратів - не тільки психофармакологічних, а й, наприклад, антибіотиків. Адже аптеки у нас фактично перетворилися на амбулаторії, куди люди приходять і просять порадити таблетки то "від голови", то "від живота". І купують ліки, які "призначає" фармацевт", - зауважив лікар.

Від спокою до залежності. Що не так із гідазепамом: всі ризики та побічні ефекти

Гідазепам створювали як денний транквілізатор для військових (фото: stylexlab.co)

Що говорять у Європі?

Представник Комісії з наркополітики Східної, Центральної Європи та Центральної Азії, колишній виконавчий директор Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, член Глобальної комісії з наркополітики Мішель Казачкін прокоментував ситуацію в Україні з неконтрольованим застосуванням бензодіазепінових транквілізаторів.

"Застосування бензодіазепінів спричиняє звикання - це правда. І ця проблема є не лише в Україні. У США свого часу була фактично епідемія вживання опіоїдів. При цьому люди змішували опіоїди з бензодіазепінами та іншими речовинами, а також з алкоголем. Щодо України, то і до війни були люди, які фактично жили на бензодіазепінах. Зараз таких людей, на жаль, стало значно більше.

Неконтрольований відпуск цих препаратів, їх доступність, схильність людей змішувати ці засоби з іншими психоактивними речовинами на тлі хронічного стресу - дуже небезпечна тенденція. І я дуже стурбований показниками залежності людей від легальних медикаментів", - розповів РБК-Україна експерт.

Як формується залежність від гідазепаму

Спершу розвивається психологічна залежність. Людина приймає препарат для досягнення емоційного комфорту. У неї зникає тривожність, а натомість вона відчуває ейфорію та піднесений настрій.

А далі з'являється феномен фізичної залежності - відбувається перехід від зловживання до хворобливого стану. Залежна людина приймає препарат уже через погане фізичне самопочуття.

"Не для того, щоб відчути піднесений настрій, а для того, щоб позбутися нездужання, головного болю, мігруючого болю у всьому тілі, а також зниження працездатності. Препарат потрібен уже для того, щоб просто нормально функціонувати. Людина вимушена приймати препарат - він стає для неї так само необхідним, як їжа та вода", - зазначає Борис Михайлов.

До всіх без винятку психоактивних речовин (алкоголю, наркотиків, психофармакологічних препаратів) формується резистентність, тож доза стає все більшою і більшою. І людина приймає дози, які є токсичними, а інколи і смертельними.

Така людина потребує спеціалізованої допомоги.

"Якщо сформувалася залежність від транквілізаторів, то лікування буде непростим. Паралельно можливий синдром відміни - повернуться і тривога, і страх, і безсоння. Тож із зверненням до лікаря не можна зволікати", - наголосив психіатр.

Як лікують залежність від гідазепаму

Спочатку відбувається дезінтоксикація, тобто очищення - щоб вивести з організму речовини, від яких у людини сформувалася залежність.

А далі призначають специфічне лікування або умовно рефлекторне - підсадки, підшивки, психотерапевтичну підтримку, програму "12 кроків" тощо.
Потім, для збереження результату і мінімізації ризику зриву, людина має відвідувати психолога чи певну службу підтримки.

"У нашій країні ще не є поширеними групи самопідтримки на кшталт анонімних алкоголіків або наркоманів. Але такі групи фактично є ефективними службами групової психотерапії", - зауважує Михайлов.

Який лікар лікує залежність від бензодіазепінів - нарколог чи психіатр?

За словами психіатра, "у нас це відокремлені спеціальності, чого немає ніде у світі”.

"Де-юре це компетенція нарколога, де-факто можна звернутися в загальну мережу медичної допомоги. У регіонах через дефіцит кадрів лікарі працюють за сумісництвом і наркологами, і психіатрами. Розпочати лікування можна зі звернення до сімейного лікаря, який направить до вузькоспеціалізованого фахівця", - пояснив він.

Від спокою до залежності. Що не так із гідазепамом: всі ризики та побічні ефекти
У деяких містах гідазепам купують досить часто (ілюстративне фото: УНІАН)

Що розповіли фармацевти в аптеках

Фармацевти кількох великих аптечних мереж Києва відповіли на запитання щодо того, як часто у них купують гідазепам.

В одній аптеці розповіли, що гідазепам купують досить часто - щодня 2-3 людини. Вони мають рецепти переважно від сімейних лікарів, дуже рідко - від психіатрів.

Призначений курс зазвичай перевищує рекомендовані максимальні 14 днів - у середньому йдеться про 30 днів, тобто ці люди невдовзі повертаються, щоб докупити ліки.

В аптеці іншої мережі фармацевт розповіла, що по гідазепам приходять не часто - 1-2 покупці на тиждень, але нерідко це одні й ті самі люди, яких працівники аптеки вже впізнають. З цього можна зробити висновок, що препарат покупці приймають не короткими курсами, а постійно. Мають як рецепти, так і виписки з медичних карт із призначеннями від різних лікарів - неврологів, психіатрів, сімейних лікарів і навіть урологів.

У третій аптеці фармацевт поскаржилася, що до них часто приходять по гідазепам без рецепта лікаря і вимагають продати препарат. Покупці говорять, що їм погано, що без цього препарату вони не можуть спати (хоча гідазепам не є снодійним засобом, а навпаки - денним транквілізатором). На прохання і пораду фармацевта сходити до лікаря на консультацію і по рецепт, а також на відмову продати ліки реагують хтось агресивно, хтось - зі сльозами.

Щодо кількості покупців гідазепаму в цій аптеці також назвали цифру 2-3 людини на день - і з рецептами, і без них. При цьому фармацевт наголосила, що без рецепта лікаря вони препарат не відпускають і покупцеві відмовляють.

Натомість в аптеці великої всеукраїнської мережі у прикордонному регіоні, де є бойові дії, фармацевт продала кілька упаковок гідазепаму покупцеві, не попросивши рецепт.

На запитання щодо вільного відпуску цього препарату працівниця аптеки відповіла, що в регіоні ускладнений доступ до медичної допомоги, бракує лікарів, погано працює транспортне сполучення між селами і районними центрами, і для людей - справжній квест добратися навіть до аптеки, тож суворого контролю щодо відпуску рецептурних препаратів у них немає.

Винятком є антибіотики та наркотичні анальгетики, але фармацевт розповіла, що в деяких аптеках області антибіотики можна придбати без рецепта.

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