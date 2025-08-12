В Одессе молодой человек попался с наркотиками на 20 млн гривен

При обыске у задержанного нашли вещества Alpha-PVP и каннабис, общая стоимость которых на черном рынке составляет 20 млн гривен. Правоохранители изъяли у наркоторговца 21 кг так называемых "солей", 100 граммов каннабиса, мобильные телефоны, сим-карты и "черновые" записи.

Житель областного центра доставлял "клиентам" наркотики, используя услуги одной из популярных логистических компаний, а также путем разложения так называемых закладок. Его услугами пользовались одесситы.

Юноше сообщено о подозрении в рамках статьи уголовного кодекса, которая предусматривает незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

За содеянное ему грозит до 12 двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.