RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

В Одессе молодой человек попался с наркотиками на 20 млн гривен

Фото: в Одессе молодой человек попался с наркотиками на 20 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Одессе задержали 18-летнего поставщика наркотиков с запрещенными веществами на 20 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Facebook.

При обыске у задержанного нашли вещества Alpha-PVP и каннабис, общая стоимость которых на черном рынке составляет 20 млн гривен. Правоохранители изъяли у наркоторговца 21 кг так называемых "солей", 100 граммов каннабиса, мобильные телефоны, сим-карты и "черновые" записи.

Житель областного центра доставлял "клиентам" наркотики, используя услуги одной из популярных логистических компаний, а также путем разложения так называемых закладок. Его услугами пользовались одесситы.

Юноше сообщено о подозрении в рамках статьи уголовного кодекса, которая предусматривает незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

За содеянное ему грозит до 12 двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как известно, в Украине нередко ловят пенсионеров на выращивании мака, который используют в целях изготовления наркотика. РБК-Украина сообщало, за какой мак и в каком объеме можно сесть за решетку.

Также сообщалось, что известный среди украинцев препарат для успокоения нервов вызывает зависимость, от которой трудно избавиться.

В июне этого года Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками впервые выдала разрешение на ввоз в Украину субстанции медицинского каннабиса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаОфис Генпрокурора