В Одесі медик за 8 тисяч доларів оформляла інвалідність для уникнення мобілізації

Жінці за процесуального керівництва Суворовської окружної прокуратури Одеси було повідомлено про підозру у вимаганні та одержані неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу).

За даними слідства, фігурантка "продавала" одному з військовозобов'язаних оформлення виписки про стан здоров'я в подальшу подачу та узгодження в МСЕК інвалідності II групи.

"Це дозволило б чоловіку отримати відстрочку від мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон", - пояснюють в прокуратурі.

Лікарку затримали у службовому кабінеті після передачі їй 8 тисяч доларів, при цьому ще 200 "зелених" вона одержала напередодні як аванс.

В ОГП розповіли, що нині вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу медпрацівниці та відсторонення від займаної посади.

Схожі випадки

Раніше у січні Служба безпеки викрила низку схем для ухилянтів в низці міст України. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Крім того, перед цим СБУ ліквідувала масштабну схему в Одеської області, де за хабарі допомагали ухилянтам покинути Україну. Фігурантом справи став суддя.

Додамо, днями правоохоронці заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку у п'яти областях України. Вартість таких "послуг" оцінювали від 3 до 10 тисяч доларів, а сума залежала від терміновості та способу втечі.

Варто нагадати, що наприкінці минулого літа на засіданні Ради національної безпеки і оборони було ухвалено рішення перевірити довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані військово-лікарськими комісіями за час повномасштабної агресії РФ. Зокрема, також перевірять осіб, які за допомогою цих документів виїхали з України.