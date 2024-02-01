В Одессе медик за 8 тысяч долларов оформляла инвалидность для избежания мобилизации

Женщине при процессуальном руководстве Суворовской окружной прокуратуры Одессы было сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

По данным следствия, фигурантка "продавала" одному из военнообязанных оформление выписки о состоянии здоровья в последующую подачу и согласование в МСЭК инвалидности II группы.

"Это позволило бы мужчине получить отсрочку от мобилизации и беспрепятственно уехать за границу", - объясняют в прокуратуре.

Врача задержали в служебном кабинете после передачи ей 8 тысяч долларов, при этом еще 200 "зеленых" она получила накануне как аванс.

В ОГП рассказали, что сейчас решаются вопросы по избранию меры медработнице и отстранении от занимаемой должности.

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Ранее в январе Служба безопасности разоблачила ряд схем для уклонистов в ряде городов Украины. Организаторы сделок торговали статусом лица с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Кроме того, перед этим СБУ ликвидировала масштабную схему в Одесской области, где за взятки помогали уклонистам покинуть Украину. Фигурантом дела стал судья.

Добавим, что на днях правоохранители заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста в пяти областях Украины. Стоимость таких "услуг" оценивали от 3 до 10 тысяч долларов, а сумма зависела от срочности и способа бегства.

Следует напомнить, что в конце лета на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение проверить справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные военно-врачебными комиссиями за время полномасштабной агрессии РФ. В частности, также проверят лиц, которые с помощью этих документов уехали из Украины.