В Одесі люди перекривали вулиці через відсутність світла: в ОВА закликали до терпіння

В Одесі 18 грудня було зафіксовано випадки перекриття доріг мешканцями міста, які тривалий час залишаються без світла. Влада просить проявити терпіння, оскільки ситуація з енергетикою дійсно дуже важка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Сьогодні в Одесі зафіксовані випадки перекриття доріг мешканцями будинків, у яких тривалий час відсутнє електропостачання. Розумію емоції людей. Коли світла немає кілька днів поспіль - це складно і виснажливо", - зазначив він.
Кіпер нагадав, що внаслідок терактів Росії енергетика в Одеській області зазнала масштабних пошкоджень. Повторні теракти РФ, обстріли та повітряні тривоги значно ускладнюють відновлювальні роботи на об'єктах.
Проте попри усі загрози та проблеми енергетики працюють цілодобово та роблять усе можливе для повернення електропостачання в найкоротші терміни. Тому одеситів просять зберігати витримку.
"Поки роботи продовжуються, в місті працюють пункти незламності. Адреси опубліковані на офіційному сайті міста. Там можна зігрітися, підзарядити гаджети та отримати базову допомогу", - додав Кіпер.
Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня окупанти завдали серії ударів по енергетиці регіону. Через масштабний теракт без світла залишився майже весь регіон, особливо важка ситуація склалася у місті Арциз в Одеській області - там світла може не бути до 26 грудня.
Через постійні теракти РФ проти енергетичної інфраструктури в Одеській області 17 грудня влада вимушено оголосила надзвичайну ситуацію державного рівня. Станом на 18 грудня відомо, що енергетики знайшли технічні рішення, щоб подати світло в оселі майже всіх жителів Одеси та області. Однак наразі можливі аварійні відключення світла через ризик перевантаження енергосистеми.