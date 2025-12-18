ua en ru
В Одессе люди перекрывали улицы из-за отсутствия света: в ОВА призвали к терпению

Одесса, Четверг 18 декабря 2025 21:22
В Одессе люди перекрывали улицы из-за отсутствия света: в ОВА призвали к терпению Иллюстративное фото: в Одессе уже несколько дней почти нет света (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Одессе 18 декабря были зафиксированы случаи перекрытия дорог жителями города, которые длительное время остаются без света. Власти просят проявить терпение, поскольку ситуация с энергетикой действительно очень тяжелая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Одесской ОГА Олега Кипера.

"Сегодня в Одессе зафиксированы случаи перекрытия дорог жителями домов, в которых длительное время отсутствует электроснабжение. Понимаю эмоции людей. Когда света нет несколько дней подряд - это сложно и утомительно", - отметил он.

Кипер напомнил, что в результате терактов России энергетика в Одесской области получила масштабные повреждения. Повторные теракты РФ, обстрелы и воздушные тревоги значительно усложняют восстановительные работы на объектах.

Однако несмотря на все угрозы и проблемы энергетики работают круглосуточно и делают все возможное для возвращения электроснабжения в кратчайшие сроки. Поэтому одесситов просят сохранять выдержку.

"Пока работы продолжаются, в городе работают пункты несокрушимости. Адреса опубликованы на официальном сайте города. Там можно согреться, подзарядить гаджеты и получить базовую помощь", - добавил Кипер.

Напомним, что в ночь на 13 декабря оккупанты нанесли серии ударов по энергетике региона. Из-за масштабного теракта без света остался почти весь регион, особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Арциз в Одесской области - там света может не быть до 26 декабря.

Из-за постоянных терактов РФ против энергетической инфраструктуры в Одесской области 17 декабря власти вынужденно объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня. По состоянию на 18 декабря известно, что энергетики нашли технические решения, чтобы подать свет в дома почти всех жителей Одессы и области. Однако сейчас возможны аварийные отключения света из-за риска перегрузки энергосистемы.

Одесса Отключения света Война в Украине
