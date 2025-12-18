В Одессе люди перекрывали улицы из-за отсутствия света: в ОВА призвали к терпению

В Одессе 18 декабря были зафиксированы случаи перекрытия дорог жителями города, которые длительное время остаются без света. Власти просят проявить терпение, поскольку ситуация с энергетикой действительно очень тяжелая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Одесской ОГА Олега Кипера.

"Сегодня в Одессе зафиксированы случаи перекрытия дорог жителями домов, в которых длительное время отсутствует электроснабжение. Понимаю эмоции людей. Когда света нет несколько дней подряд - это сложно и утомительно", - отметил он.

Кипер напомнил, что в результате терактов России энергетика в Одесской области получила масштабные повреждения. Повторные теракты РФ, обстрелы и воздушные тревоги значительно усложняют восстановительные работы на объектах.

Однако несмотря на все угрозы и проблемы энергетики работают круглосуточно и делают все возможное для возвращения электроснабжения в кратчайшие сроки. Поэтому одесситов просят сохранять выдержку.

"Пока работы продолжаются, в городе работают пункты несокрушимости. Адреса опубликованы на официальном сайте города. Там можно согреться, подзарядить гаджеты и получить базовую помощь", - добавил Кипер.