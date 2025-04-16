UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В Одесі лунають вибухи на тлі атаки дронів

Ілюстративне фото: Одесу масовано атакують ударні БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Одесі чутно вибухи, місто атакують російські ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Одеси Геннадія Труханова.

Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 00:42.

Згодом Труханов закликав жителів міста перебувати в укриттях.

О 01:33 мер повідомив про вибух у місті.

"В місті чутно вибух!", - написав він.

О 01:39 Труханов повідомив, що ударні БпЛА рухаються в напрямку Аркадії та центру міста.

"Знову потужні вибухи чутно в місті!", - написав Труханов о 01:49.

Новина доповнюється…

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса