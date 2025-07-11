В Одессе раздаются взрывы, город под ударом дронов

Утром 11 июля российские военные запустили по Украине свои дроны. Во время данной атаки в Одессе прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и "Думская ".

Сейчас известно, что город продолжают атаковать дроны.

А уже через несколько минут местные жители сообщили, что в Одессе на фоне дроновой атаки прозвучала серия взрывов.

Позже военные сообщили, что в городе работает ПВО!

Сегодня утром Воздушные силы Украины сообщили, что в акватории Черного моря вблизи Одессы группа ударных беспилотников.

Ночная атака на Украину 11 июля

Напомним, в ночь на 11 июля мониторинговые каналы зафиксировали, что небольшое количество дронов, которые Россия запустила по Украине

На фоне этого в Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. В результате очередного российского удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек.

Также взрывы прогремели в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".

Кроме этого российские военные ударили и по Харькову. Подробнее о последствиях вражеского удара по центру города, можно узнать в материале РБК-Украина.

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