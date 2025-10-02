UA UA EN RU
В Одесі лунали вибухи, на місто летіли російські дрони

Одеса, Четвер 02 жовтня 2025 03:15
В Одесі лунали вибухи, на місто летіли російські дрони Фото: російські дрони атакують Одесу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Одесі прогриміли вибухи. До міста наближалися ударні дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та міського голову Геннадія Труханова.

Про звуки вибухів у місті повідомили очевидці.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Місто під атакою ворожих БпЛА!", - написав Труханов о 02:51.

Згодом мер уточнив, що під загрозою ударів центральна частина Одеси і Пересипський район.

Оновлено 03:17

В Одесі та Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги.

Дронові удари РФ

Російські загарбники продовжують завдавати повітряних ударів дронами-камікадзе по населених пунктах України.

В ніч на 2 жовтня військові агресора запустили по Україні дрони "Шахед".

Близько півночі росіяни атакували безпілотниками передмістя Києва. Внаслідок удару в одному з районів області поранено 50-річного чоловіка.

Ввечері у вівторок, 1 жовтня, загарбники пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури біля міста Славутич.

Атака викликала трьохгодинний блекаут об'єктів на Чорнобильській АЕС.

