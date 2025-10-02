В Одесі лунали вибухи, на місто летіли російські дрони
В Одесі прогриміли вибухи. До міста наближалися ударні дрони "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та міського голову Геннадія Труханова.
Про звуки вибухів у місті повідомили очевидці.
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Місто під атакою ворожих БпЛА!", - написав Труханов о 02:51.
Згодом мер уточнив, що під загрозою ударів центральна частина Одеси і Пересипський район.
Оновлено 03:17
В Одесі та Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги.
Дронові удари РФ
Російські загарбники продовжують завдавати повітряних ударів дронами-камікадзе по населених пунктах України.
В ніч на 2 жовтня військові агресора запустили по Україні дрони "Шахед".
Близько півночі росіяни атакували безпілотниками передмістя Києва. Внаслідок удару в одному з районів області поранено 50-річного чоловіка.
Ввечері у вівторок, 1 жовтня, загарбники пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури біля міста Славутич.
Атака викликала трьохгодинний блекаут об'єктів на Чорнобильській АЕС.