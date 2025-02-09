В Одесі лунали вибухи. Сили ППО працювали по ворожих дронах

Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 2:42.

О 2:54 очевидці повідомили про гучні вибухи в місті. На даний момент, за даними видання, повітряний простір над містом чистий.

О 3:02 було оголошено відбій тривоги в Одеській області.

Однак о 3:08 військові знову оголосили тривогу в області через загрозу балістики.

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О 3:25 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння і повітряної тривоги в Одеській області.