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В Одесі лунали вибухи. Сили ППО працювали по ворожих дронах

Фото: російські ударні дрони атакували Одесу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Одесі було чутно звуки вибухів. Сили протиповітряної оборони збивали ворожі ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Думская.

Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 2:42.

О 2:54 очевидці повідомили про гучні вибухи в місті. На даний момент, за даними видання, повітряний простір над містом чистий.

О 3:02 було оголошено відбій тривоги в Одеській області.

Однак о 3:08 військові знову оголосили тривогу в області через загрозу балістики.

Оновлено

О 3:25 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння і повітряної тривоги в Одеській області.

Атаки на Одеську область

Вночі 5 лютого російські загарбники вдарили по недобудованому житловому будинку в Одеському районі. Внаслідок атаки загинув чоловік.

У ніч на 1 лютого росіяни атакували БпЛА Одеський район. Постраждали мала дитина і жінка.

В ніч на 31 січня загарбники вдарили дронами по Чорноморську Одеської області. Постраждали четверо людей.

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Одеса