В Одесі лунали вибухи. Сили ППО працювали по ворожих дронах

В Одесі було чутно звуки вибухів. Сили протиповітряної оборони збивали ворожі ударні дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Думская.
Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 2:42.
О 2:54 очевидці повідомили про гучні вибухи в місті. На даний момент, за даними видання, повітряний простір над містом чистий.
О 3:02 було оголошено відбій тривоги в Одеській області.
Однак о 3:08 військові знову оголосили тривогу в області через загрозу балістики.
Оновлено
О 3:25 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння і повітряної тривоги в Одеській області.
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