В Одессе прозвучали взрывы. Силы ПВО работали по вражеским дронам

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 2:42.

В 2:54 очевидцы сообщили о громких взрывах в городе. На данный момент, по данным издания, воздушное пространство над городом чистое.

В 3:02 был объявлен отбой тревоги в Одесской области.

Однако в 3:08 военные снова объявили тревогу в области из-за угрозы баллистики.

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В 3:25 был объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения и воздушной тревоги в Одесской области.